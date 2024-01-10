Почти 512 тыс человек посетили павильон "Макет Москвы" в 2023 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Почти 512 тысяч человек посетили павильон "Макет Москвы" в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на главу ведомства Сергея Левкина.

"Павильон "Макет Москвы" – популярное место и точка притяжения для москвичей и гостей столицы на ВДНХ. В 2023 году его посетили 511,7 тысячи человек", – отметил он.

Левкин добавил, что популярность павильона увеличивается. По его данным, в 2022 году его посетили свыше 442,5 тысячи человек, в 2021 году – около 223 тысяч. Также он подчеркнул, что павильон является одним из самых больших в мире архитектурных макетов города.

Уточняется, что в прошлом году павильон посетили более 57,5 тысячи иностранных гостей из более чем 75 стран мира. На регулярной основе там бывают граждане Азербайджана, Армении, Казахстана, ОАЭ, Турции, Франции, Южной Кореи, Вьетнама, Сербии, Узбекистана, Болгарии, Белоруссии, Германии, Индии, Италии, Китая, Латвии, Мьянмы, Нигерии, Сирии, Таджикистана, Японии и других, уточнил Левкин.

По его информации, в образовательных целях павильон за прошлый год посетили примерно 270 тысяч школьников и студентов из 700 учебных заведений России.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ можно увидеть новое светотехническое шоу "Говорит Москва". Ключевым акцентом в создании нового шоу стало многообразие звуков, которыми наполнен мегаполис.

Также в павильоне появились обновленные аудиогиды с поддержкой шести языков. Посетители могут отправиться на обзорную экскурсию по макету, познакомиться с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры Москвы.

"Техно": как изменится проект "Макет Москвы" на ВДНХ