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12 января, 17:00

Культура

"Сити": какие концерты организовали в столице на старый Новый год

"Сити": какие концерты организовали в столице на старый Новый год

"Сити": Simple Music Ensemble исполнит главные хиты Linkin Park 12 января

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Команда "Сити" сделала подборку из пяти концертов, которые организовали в столице на старый Новый год. На пятом месте – концерт музыкального коллектива CEAM Artists подготовили в зале парка "Зарядье", они исполняют электроакустическую музыку.

Четвертое место – у коллектива Simple Music Ensemble, который выступит с репертуаром группы Linkin Park. Концерт посвящен 21-й годовщине выхода альбома Meteora. В программу включили авторские аранжировки Numb, In The End, What I've Done и других хитов.

В топ-3 вошли концерты кавер-группы Black Diamond, симфонического оркестра "Новая Россия" и пианиста Дениса Мацуева. Подробнее – в программе "Сити".

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