Прощание с Юрием Соломиным и похороны пройдут 15 января

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным состоится 15 января. Об этом ТАСС рассказала директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

Она уточнила, что прощание планируется провести в Малом театре, а похороны – на Троекуровском кладбище.

"Юрий Мефодьевич хотел быть похороненным рядом с женой", – подчеркнула Михайлова.

Ранее СМИ со ссылкой на внучку Соломина сообщили, что народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра скончался. По ее словам, 88-летний артист умер "тихо во сне".

До этого Михайлова сообщала, что 9 января Соломина выписали из больницы после инсульта, который диагностировали у него в связи с госпитализацией в начале ноября. Она утверждала тогда, что народный артист СССР сразу же "рвался в театр".



Народный артист СССР Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет