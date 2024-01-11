В Москве начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором будут участвовать порядка 30 тысяч школьников.

Так, в региональном этапе олимпиад примут участие ученики, успешно прошедшие муниципальный этап, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.

Региональный этап продлится до 29 февраля. Сперва начнутся олимпиады по французскому языку и мировой художественной культуре (МХК), а завершится этап олимпиадой по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Как утверждает научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко, у столичных учеников есть несколько ресурсов, где они смогут найти информацию для подготовки к олимпиаде. Так, помочь школьникам могут материалы центра, опубликованные на сайте "Московской электронной школы", и школьная программа.

Ященко подчеркнул, что успешно пройти все этапы смогут ученики, которые постоянно занимаются не только в школе, но и на профильных семинарах или выездных сборах Центра педагогического мастерства. Там ученики могут посещать музеи, анализировать тексты, ставить научные эксперименты и многое другое, добавил он.

Всероссийская олимпиада школьников организована в течение всего учебного года и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Школьники могут попробовать проверить свои знания в 24 направлениях, включающих предметы школьной программы.

Расписание регионального этапа и задания прошлых лет можно посмотреть на сайте олимпиады.

Ранее Сергей Собянин поздравил московских школьников, завоевавших золотые медали на 20-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Таиланде. Он также отметил, что всего российская команда взяла шесть золотых медалей.



Столичные школьники взяли по золотой медали на Международной олимпиаде