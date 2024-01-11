Сказка продолжается: как отпраздновать старый Новый год в Москве

Старый Новый год – лишний повод продлить праздничное настроение, побывав на интересных городских мероприятиях. Афиша ярких событий 13 и 14 января – в нашем материале.

Экскурсии, ледовое шоу и мастер-классы в парках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В честь старого Нового года в парке "Фили" 13 января в 13:00 начнется экскурсия "Новогодние традиции дореволюционной России". Искусствовед, историк расскажет гостям, как отмечали главные зимние праздники в Российской империи. Точка сбора – площадь перед усадьбой Нарышкиных (экскурсия бесплатна, но нужна предварительная регистрация).

В саду "Эрмитаж" 13 января с 13:00 тоже запланирована праздничная программа: для гостей организуют ледяной лабиринт, площадку для игр в плюшевые снежки, уроки по чеканке монет. А вечером на катке с искусственным льдом пройдет ледовое шоу с участием звезд фигурного катания (начало в 19:00). На все мероприятия вход свободный, на шоу – по билетам катка.

Также в честь старого Нового года мероприятия пройдут в парке "Ангарские пруды", на территории проката в зоне катка. 13 января с 16:00 до 17:00 там состоится мастер-класс по созданию ретро-гирлянды "Ностальгия": гости сделают флажки в технике декупаж и украсят изделие. А 14 января в то же время организуют занятие по созданию елочной игрушки "Чудесный пейзаж". Посетители изготовят фанерную трехмерную композицию и раскрасят ее. Вход свободный (о других мероприятиях 13 и 14 января можно узнать в социальных сетях Мосгорпарка).

В гостях у Деда Мороза

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В разных филиалах усадьбы Деда Мороза проходит праздничная программа мастер-классов. Например, в усадьбе Измайловского парка, украшенной по мотивам сказки "Снежная королева", можно посетить занятия по росписи деревянной фигурки, имбирных пряников, ткани, а также по изготовлению елочных игрушек и гирлянд.

В усадьбе в парке Олимпийской деревни гости погрузятся в мир мультфильма "Простоквашино": дети смогут создать фигурки из гипса, украшения из сухоцветов, маскарадную маску и другие изделия.

А в усадьбе в ландшафтном парке "Митино", украшенной по мотивам "Морозко", юные гости смогут смастерить фигурки сказочных персонажей из гипса, расписать деревянные изделия, украсить имбирные пряники глазурью, создать новогоднюю открытку. Расписание мастер-классов и регистрация доступны по ссылке.

Традиции и кино в библиотеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В библиотеке № 188 12 января с 17:00 до 18:00 пройдет мастер-класс для детей по созданию объемной звезды в технике оригами. Участники также украсят изделие декоративными элементами. Кроме того, гостям расскажут о традициях празднования старого Нового года (участие бесплатное).

Библиотека № 239 приглашает на бесплатную праздничную программу "Ах, этот старый Новый год!" 12 января в 15:00. Сначала гостям покажут фрагменты документальных фильмов, из которых они узнают об истории и традициях этой даты, а затем начнутся конкурсы, викторины и игры. Также участники вспомнят известные стихотворения о Новом годе и поучаствуют в музыкальном конкурсе "Пять минут".

В свою очередь, в Центральной библиотеке № 190 празднику посвятят концерт: 13 января с 14:00 гостей ждет музыкальная программа от столичных исполнителей и танцы, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Участие также бесплатное.

Чаепитие по всему городу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице продолжается проект "Московское чаепитие": гости и жители мегаполиса могут посетить особую чайную церемонию в городских гостиницах. После прогулки по зимней Москве там можно попробовать напитки из китайских моносортов, травяные сборы, московский купаж, варенье из разных ягод, а также выпечку – калачи, коврижки, бублики.

Дегустации проходят ежедневно с 16:00 до 19:00. Подробную информацию и адреса всех гостиниц можно узнать здесь.