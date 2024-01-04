"Сити": топ-5 фильмов для просмотра на каникулах

Команда "Сити" сделала подборку из топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть на новогодних каникулах. На пятом месте – мультфильм "Три богатыря и пуп земли".

Четвертое место занимает аниме "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки. Замыкает тройку лидеров картина "Феррари" о знаменитом гонщике Энцо Феррари. Серебро рейтинга достается отечественной киноленте "Бременские музыканты". На вершине топа – "Холоп-2.

Подробнее – в программе "Сити".