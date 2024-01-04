Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января, 16:30

Общество

"Сити": топ-5 фильмов для просмотра на каникулах

"Сити": топ-5 фильмов для просмотра на каникулах

Москвичам рассказали о развлекательной программе в столичных парках

Праздничную программу на 5–8 января анонсировали в Москве

В парке Горького развлекательная программа будет идти при любой погоде

Москвичка рассказала, как одевается в сильные морозы

"Сити": топ-5 фильмов для просмотра в новогодние выходные

Учитель истории из Москвы представит город в финале проекта "Классная тема"

Фестиваль "Путешествие в Рождество" в парке Горького продолжит работу в морозы

К проекту "Московское долголетие" присоединились более полумиллиона человек

Москвичей пригласили на прогулки по речным вокзалам

Команда "Сити" сделала подборку из топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть на новогодних каникулах. На пятом месте – мультфильм "Три богатыря и пуп земли".

Четвертое место занимает аниме "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки. Замыкает тройку лидеров картина "Феррари" о знаменитом гонщике Энцо Феррари. Серебро рейтинга достается отечественной киноленте "Бременские музыканты". На вершине топа – "Холоп-2.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
обществодосугвидеоПолина Федосова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика