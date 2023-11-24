Обязательные часы по региональной истории введут в российских школах

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Часы по региональной истории добавят в программу российских школ в ближайшее время. Об этом на встрече с учителями истории в РГПУ имени А. П. Герцена в Санкт-Петербурге заявил помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, передает ТАСС.

"Есть единый предмет история, в рамках которого (изучается. – Прим. ред.) история России, всеобщая история. Добавится в ближайшее время еще и региональная история, появятся обязательные часы, это большая новелла", – сказал он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил законодательно закрепить уроки труда в школах РФ в качестве самостоятельного предмета.

По его мнению, этот предмет должен преподаваться по отдельной программе, как все остальные. Также Володин считает, что трудовое обучение и уроки труда не навредят детям.

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