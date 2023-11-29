Учителей в РФ могут начать оснащать отечественными планшетами в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Учителя и врачи в России могут начать массово использовать планшеты отечественного производства в 2025 году. Об этом глава Минцифры РФ Максут Шадаев сказал на конференции TAdviser SummIT 2023.

По его словам, 2024 год будет Годом пилота – специалисты протестируют разные варианты, решат, какие планшеты удобнее. Он выразил надежду, что по итогам этого в рамках новой программы можно будет выбрать верный путь и с 2025 года начать массовое оснащение.

Планируется, что планшеты предоставят не только учителям и врачам в стационарах, но также врачам, которые ходят по домам. Оснащение их российской техникой позволит обеспечить формирование собственного производства.

Шадаев подчеркнул, что сегодняшняя задача заключается в том, чтобы дать педагогам планшеты, которые можно будет использовать непосредственно в процессе обучения в классах.

"Сейчас мы обсуждаем первую пилотную историю на следующий год, она не будет большой, потому что главный вопрос – как построить процесс", – уточнил глава ведомства.

В планшете должны быть электронный журнал, готовые рабочие приложения для учителей, видеоконференции, чаты, возможность работы с электронным контентом, отметил он.

Ранее Шадаев говорил, что в российских IT-продуктах заинтересованы Ближний Восток, Латинская Америка и страны Азии. Однако глава ведомства акцентировал внимание на том, что в нише планшетов трудно соперничать с производителями из Китая, так как их продукция очень эффективная, технологичная и дешевая.

До этого в Сети появилось фото отечественного смартфона "Р-ФОН", который работает на российской операционной системе "РОСА Мобайл". Продажи нового гаджета могут начаться в 2024 году.

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