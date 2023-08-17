Фото российского смартфона "Р-ФОН" появилось в Сети

Фото: телеграм-канал "Зыков – АППСИМ"

Фото отечественного смартфона "Р-ФОН", который работает на российской операционной системе "РОСА Мобайл", появилось в Сети. Об этом сообщает RT.

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал, что новый гаджет оснащен оперативной памятью на 8 гигабайт, встроенной – на 128 гигабайт. Кроме того, смартфон обладает экраном диагональю 6,7 дюйма.

По словам Зыкова, продажи нового гаджета могут начаться в 2024 году.

Ранее стало известно, что отечественным производителям смартфонов и планшетов предложили придумать график портирования ОС "Аврора" от "Ростелекома" на свои устройства. Также их призвали начать продажи в потребительском сегменте.