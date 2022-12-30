Эксперт предупредил россиян об опасной схеме взлома аккаунта в Telegram

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Профессор РЭУ имени Плеханова Павел Терелянский предупредил россиян об опасной схеме взлома аккаунта в мессенджере Telegram. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По его словам, насторожиться нужно в случае, когда приходят сообщения о входе в аккаунт с неизвестного устройства от имени профиля под названием "Уведомления".

Эксперт пояснил, что многие мессенджеры имеют так называемый "открытый код", когда вся внутренняя структура и сама программа приложения могут быть легко проанализированы. Так, код может содержать возможность отключения функции проверки пароля.

"Злоумышленники отправляют жертве, аккаунтом которой они планируют завладеть, уведомление, в котором указывается, что в аккаунт пытаются зайти с неизвестного устройства. При этом в таком уведомлении присутствует ссылка, перейдя по которой якобы можно защитить свою учетную запись", – рассказал Терелянский.

При этом данные уведомления ведут на сайт, внешне похожий на интерфейс приложения и мобильной версии Telegram на этапе входа в аккаунт. Однако при переходе по ссылке пользователь теряет доступ к своему аккаунту.

Ранее в Минцифры России рассказали, что злоумышленники освоили новый способ мошенничества в Telegram с целью кражи аккаунтов пользователей.

По данным ведомства, пользователям поступают сообщения от людей из списков контактов о дарении подписки Telegram Premium. После попытки активации подаренной "подписки" аккаунтом овладевает мошенник. После этого злоумышленник рассылает подобные сообщения пользователям из списка контактов с полученного аккаунта и удаляет их, оставляя видимыми только у получателей.



Пользователи Telegram столкнулись с массовыми попытками кражи аккаунтов

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