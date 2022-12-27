WhatsApp перестанет работать на ряде устройств с 31 декабря

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WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах Apple, Samsung и Huawei уже 31 декабря текущего года. Об этом пишет Gizchina.

По данным издания, это связано с отказом разработчика адаптировать мессенджер под устаревшие устройства. В общей сложности отключение WhatsApp затронет 49 моделей смартфонов. В их числе iPhone 5 и 5c, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, а также некоторые устройства LG, HTC и Lenovo.

Как отмечает Gizchina, единственный сейчас вариант избежать проблем в работе мессенджера – приобрести более современный гаджет.

Ранее в WhatsApp добавили защиту от случайного удаления сообщений. Теперь пользователи могут восстановить случайно стертые фрагменты переписок, на это отводится пять секунд.



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