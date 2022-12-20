В WhatsApp добавили защиту от случайного удаления сообщений

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Разработчики мессенджера WhatsApp разрешили восстанавливать ошибочно удаленные из переписки сообщения, передает портал WABetaInfo.

Вернуть сообщения можно в течение пяти секунд с момента удаления. При этом работает эта функция только при выборе опции "Удалить у меня". Если же пользователь захочет удалить переписку со всеми собеседниками в чате, они по-прежнему будут видеть уведомление о пропавшем сообщении.

Нововведение уже доступно для пользователей мессенджера на платформах Android и iOS.

Сама по себе функция удаления сообщений появилась в WhatsApp только в 2017 году. Пользователям разрешалось скорректировать переписку в течение семи минут после отправки текста – нынешний лимит составляет более часа.

В конце ноября в WhatsApp внедрили возможность отправки сообщений самому себе. Такой чат будет находиться над всеми остальными переписками ради удобства поиска необходимых сообщений.

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