Работа WhatsApp на территории РФ не ограничивается – Роскомнадзор

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Работа WhatsApp в России не ограничивается, сбои в работе мессенджера в настоящее время наблюдаются во многих странах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

"Аналогичные масштабные сбои в работе сервисов Meta (Организация признана экстремистской, террористической и запрещена в РФ) наблюдались неоднократно, в том числе в октябре прошлого года и в марте нынешнего года", – пояснили в ведомстве.

Утром 25 октября пользователи выявили нарушения в работе мессенджера. В разных странах наблюдались проблемы с отправкой сообщений, загрузкой и входом в приложение. После двухчасового сбоя WhatsApp вновь заработал.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков объяснил, что сбой в работе мессенджера мог быть вызван тем, что трафик пошел "другим путем". По его словам, неполадки в работе мессенджера были связаны именно с программной частью.



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