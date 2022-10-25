Пользователи сообщили о возобновлении работы WhatsApp после двухчасового сбоя

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Мессенджер WhatsApp заработал после двухчасового сбоя, который фиксировали по всему миру.

По данным Downdetector, пользователи, в том числе из России, сообщают о возобновлении работы мессенджера, при этом у некоторых еще могут наблюдаться задержки в отправке сообщений.

Сбой начался 25 октября около 10:00. В разных странах наблюдались проблемы с отправкой сообщений, загрузкой и входом в приложение.

Ранее аналитики компании Artezio, входящей в группу "Ланит", рассказали, что мессенджер WhatsApp является самым ненадежным для личной переписки. Такой вывод специалисты сделали на основе внутреннего исследования уровня приватности приложений.

До этого создатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал не скачивать WhatsApp. По его словам, приложение уже 13 лет представляет собой инструмент для слежки.

Он уточнил, что для получения контроля хакерам достаточно будет отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок. Дуров подчеркнул, что с этой проблемой WhatsApp сталкивается уже не первый раз. Это, по его словам, говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности.

Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону пользователя через WhatsАpp

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