Эксперт оценил заявление Павла Дурова о небезопасности WhatsАpp

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Преступники могут украсть данные из любого мессенджера, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Поэтому, утверждает он, заявления Павла Дурова о небезопасности сервиса WhatsАpp относятся и к его проекту Telegram. Об этом сообщает "Радио 1".

По словам Дурова, для получения контроля хакерам достаточно будет отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок. Он подчеркнул, что с такой проблемой WhatsApp сталкивается уже не первый раз.

На это Кусков отметил, что речь идет не об уязвимости мессенджера, а об адресной кибератаке, от которой не защищен и Telegram.

Он добавил, что каждому пользователю следует самостоятельно следить за своей безопасностью в Сети. Кусков считает, что одним из главных принципов защиты в приложениях – это запрет на публикацию важных сведений.

"Не надо писать, когда вас не бывает дома, данные своих карточек, где лежат ключи и прочее", – подчеркнул эксперт.

Ранее Дуров посоветовал не скачивать мессенджер WhatsApp. По его словам, приложение уже 13 лет представляет собой инструмент для слежки.

Помимо прочего, депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал анонимность в Telegram мифом. Он отметил, что современные технические возможности спецслужб позволяют раскрыть анонимность владельцев телеграм-каналов.

Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону пользователя через WhatsАpp

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