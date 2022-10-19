Аналитики назвали WhatsApp самым ненадежным мессенджером для личной переписки

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Аналитики компании Artezio, входящей в группу "Ланит", рассказали, что мессенджер WhatsApp является самым ненадежным для личной переписки. Такой вывод специалисты сделали на основе внутреннего исследования уровня приватности приложений, сообщает "Газета.ру".

"В ходе исследования были обнаружены уязвимости, которые позволяют посторонним лицам получать приватные данные пользователей WhatsApp", – говорится в релизе аналитиков.

Так, приложение набрало только 5 баллов из 13 возможных. Среди недостатков отмечается отсутствие автоматического удаления сообщений, защиты от скриншотов и слабое качество протокола связи.

Между тем мессенджер Telegram получил 10 баллов. При этом у специалистов есть претензии к качеству протокола передачи данных мессенджера.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал не скачивать WhatsApp. По его словам, приложение уже 13 лет представляет собой инструмент для слежки.

Он уточнил, что для получения контроля хакерам достаточно будет отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок. Дуров подчеркнул, что с этой проблемой WhatsApp сталкивается уже не первый раз. Это, по его словам, говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности.

Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону пользователя через WhatsАpp

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