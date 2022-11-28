Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пользователям мессенджера WhatsApp стала доступна новая функция, позволяющая отправлять сообщения самому себе, сообщает TechCrunch со ссылкой на представителя сервиса.

Отмечается, что пользователь может отправлять себе сообщения со списком дел, покупок и напоминаний. При этом чат с самим собой будет находиться над всеми остальными переписками, что сделает проще поиск сообщений.

Представитель WhatsApp рассказал изданию, что функция уже доступна ряду пользователей.

Ранее стало известно, что в приложении WhatsApp для Android появится возможность пересылки файлов в другие чаты с сохранением подписи к ним. Так, пересылать можно изображения, видео и документы.

При этом уточнялось, что подпись можно будет не указывать, для этого в меню отправки потребуется нажать специальную кнопку.

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