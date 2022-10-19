10:47Технологии
WhatsApp разрешит пересылать файлы с сохранением подписи к ним
Фото: depositphotos/diego_cervo
В приложении WhatsApp для Android появится возможность пересылки файлов в другие чаты с сохранением подписи к ним. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Отмечается, что речь идет об изображениях, в том числе GIF, видео и различных документах. При этом подпись можно будет не указывать, для этого в меню отправки потребуется нажать специальную кнопку.
Нововведение станет доступно с обновлением приложения до версии 2.22.23.5.
Ранее сообщалось, что WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты файлов с однократным просмотром. Такой возможности уже лишились тестировщики приложения мессенджера для Android.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!