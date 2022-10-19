WhatsApp разрешит пересылать файлы с сохранением подписи к ним

Фото: depositphotos/diego_cervo

В приложении WhatsApp для Android появится возможность пересылки файлов в другие чаты с сохранением подписи к ним. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что речь идет об изображениях, в том числе GIF, видео и различных документах. При этом подпись можно будет не указывать, для этого в меню отправки потребуется нажать специальную кнопку.

Нововведение станет доступно с обновлением приложения до версии 2.22.23.5.

Ранее сообщалось, что WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты файлов с однократным просмотром. Такой возможности уже лишились тестировщики приложения мессенджера для Android.



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