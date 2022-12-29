iPhone SE подешевел на 25% в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России iPhone SE в классическом дизайне подешевел на 25%. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.Ru.

При выходе смартфона в 2020 году он был оценен в России в 40 тысяч рублей и выше, а в настоящее время его можно купить дешевле 30 тысяч рублей.

У iPhone SE есть 4,7-дюймовый IPS-экран, основная и фронтальная камеры с разрешением 12 и 7 мегапикселей. Смартфон также поддерживает беспроводную зарядку и защищает от воды по стандарту IP67.

Ранее аналитик Минг-Чи Куо рассказал, что компания Apple намерена выпустить iPad со складным экраном. По его словам, новый гаджет выйдет в 2025 году. Он также высказал мнение, что из-за этого Apple не намерена снимать с продаж iPad Mini.



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