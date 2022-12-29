Инсайдер рассказал о планах Apple выпустить iPad со складным экраном

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Компания Apple планирует выпустить iPad со складным экраном. Об этом сообщает "Газета.ру".

Аналитик Минг-Чи Куо отметил, что новый гаджет выйдет в 2025 году. Он также высказал мнение, что из-за этого Apple не намерен снимать с продаж iPad Mini. По его словам, новый гаджет будет совсем в другой ценовой категории, нежели iPad Mini.

По данным издания 91mobiles, слова аналитика косвенно подтверждают и слухи о партнерстве Apple с Samsung и LG в рамках производства складных OLED-панелей. Авторы считают, что дисплей, скорее всего, предназначен для складного iPad, который, вероятнее, будет конкурировать с MacBook, а не с планшетами.

Ранее сообщалось, что Redmi представил умные часы Redmi Watch 3 и фитнес-трекер Redmi Band 2. Умные часы получили 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей. В устройстве есть встроенный GPS-трекер, модуль NFC, микрофон и динамик. Фитнес-трекер же имеет прямоугольный AMOLED-дисплей диагональю 1,47 дюйма.



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