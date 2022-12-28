Киберэксперт Степанов предупредил пользователей мессенджеров об угрозе слежки

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За пользователями мессенджеров может вестись слежка. Об этом предупредил руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов.

По его словам, в Telegram есть функция "Найти людей рядом", с помощью которой злоумышленники могут отслеживать перемещения конкретного человека.

"Энтузиасты с помощью данного функционала смогли написать полноценный скрипт, который способен с точностью отслеживать ваши перемещения", – приводит его слова агентство "Прайм".

Киберэксперт также рассказал, что уязвимости в мессенджере WhatsApp помогают злоумышленникам собирать значительный объем данных о человеке помимо его геолокации. Он подчеркнул, что мошенники также могут использовать спам рассылку и ботов для получения информации о пользователе мессенджера.

Степанов заявил, что обезопасить себя можно с помощью несложных действий:



использовать геолокацию только в тех приложениях, где без нее не обойтись;

использовать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах;

настроить параметры приватности в мессенджерах, ограничив группы лиц, которые имеют право направлять вам сообщения или добавлять в чаты.

Ранее в ВТБ предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники притворяются сотрудниками банка и предлагают клиентам через мессенджеры и социальные сети обновить банковское приложение.

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