ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с переустановкой приложения банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мошенники притворяются сотрудниками ВТБ и предлагают клиентам через мессенджеры и социальные сети обновить банковское приложение. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По словам старшего вице-президента организации, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, о новой мошеннической схеме стало известно еще в ноябре.

"Лжесотрудники банка обращаются к клиентам с предложением обновить приложение "ВТБ Онлайн", а затем просят сообщить данные из СМС для входа в личный кабинет", – рассказывает представитель банка.

Кроме того, в ВТБ раскрыли наиболее популярные темы, на которые аферисты общаются с потенциальными жертвами, среди них – оформление кредитной заявки, смена финансового номера, подозрительная операция.

Также злоумышленники нередко просят пользователей установить новое приложение банка на мобильное устройство якобы для проверки качества его работы.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что большинство мошенников используют сервис подмены для генерации любых номеров телефона, в том числе горячих линий и приемных контрольных, правоохранительных и надзорных органов.

По его словам, данная схема вводит граждан в заблуждение, они теряются и могут довериться злоумышленникам.

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