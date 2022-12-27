Юрист рассказал о самых популярных схемах мошенничества в 2022 году

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Большинство мошенников используют сервис подмены, что позволяет им генерировать любые номера телефонов, в том числе горячих линий и приемных контрольных, правоохранительных и надзорных органов. Об этом сообщает RT со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

По его словам, данная схема вводит граждан в заблуждение, они теряются и могут довериться злоумышленникам.

"Мошенники строят разговор с потенциальными жертвами по определенным сценариям. Они разработаны с помощью специалистов и психологов, прошли апробацию и адаптированы к менталитету и особенностям мировосприятия российских граждан", – сообщает юрист.

При этом Соловьев обращает внимание на то, что сами аферисты тоже могут запутаться, если потенциальная жертва ведет себя не так, как они изначально рассчитывали.

Среди наиболее распространенных видов телефонного мошенничества специалист выделяет ситуационное, которое напрямую связано с происходящими в обществе событиями, явлениями и тенденциями.

"Например, мошеннические схемы, связанные с частичной мобилизацией, мошенничество в праздничные дни, сбор средств на оказание помощи беженцам и иным нуждающимся людям", – отмечает эксперт.

Он советует россиянам не отвечать на незнакомые номера телефонов. В случае если разговор с посторонним человеком все же состоялся, юрист просит не принимать поспешных решений, взять паузу и проанализировать происходящее.

Ранее Соловьев предупредил россиян о телефонном мошенничестве с переводом денег на Украину. По его словам, злоумышленники заявляют, что некое лицо воспользовалось личными данным гражданина и осуществило несколько переводов на территорию Украины, что, как сообщают мошенники, является "финансированием врага и влечет строгое наказание за госизмену".

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