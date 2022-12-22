Россиян предупредили о мошеннической схеме с розыгрышем золотых цепей

Фото: https://t.me/Group_IB/2780

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с розыгрышем золотых цепей. Об этом ведущая международная компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB рассказала в своем официальном телеграм-канале.

"Появились мошеннические сайты с фейковым розыгрышем ювелирных украшений. Жертва якобы выигрывает золотую цепь стоимостью почти 250 тысяч рублей, но "организаторы" не могут доставить сам приз и предлагают отдать деньгами его полную стоимость", – говорится в публикации.

Злоумышленники просят граждан сначала заплатить якобы необходимую пошлину в размере 521 рубля, в результате чего получают данные их банковских карт и деньги.

Специалисты считают, что мошенники могут заработать на каждом пострадавшем около 150 тысяч рублей.

Мошенники также могут украсть все средства доверчивых россиян с их счета или даже оформить кредит на их имя.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Они представляются сотрудниками банка и убеждают потенциальную жертву, что под ее личными данными в одном из отделений банков кто-то пытается оформить кредит на крупную сумму.

Поскольку большинство граждан начинают сомневаться в необходимости срочно переводить деньги, злоумышленники направляют им в мессенджере или соцсетях фото заявления о взятии кредита, составленного от имени жертвы на бланке банковского учреждения.

Мошенники начали чаще красть российские аккаунты в Telegram

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