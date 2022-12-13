Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, собирающих деньги для участников спецоперации

Фото: depositphotos/bacho123456

Россиян предупредили о мошенниках, которые собирают деньги с граждан якобы на помощь российских военнослужащим, принимающим участие в спецоперации РФ на Украине. Об этом Роспотребнадзор по столице рассказал в своем телеграм-канале.

"В адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц могут поступать телефонные звонки, как бы от имени сотрудников Роспотребнадзора с целью незаконного получения материальной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции", – отмечается в публикации.

В Роспотребнадзоре сообщили, что не занимаются никаким сбором средств. Ведомство призвало граждан быть внимательными и осторожными.

Там также отметили, что подобные преступные действия злоумышленников направлены подрыв авторитета служащих Роспотребнадзора.

Ранее в Госдуме рассказали о проекте закона, который предполагает блокировку онлайн-ресурсов по сбору средств для украинских войск.

Депутат Олег Матвейчев отметил, что сайты по сбору средств на помощь украинской армии появились еще весной 2022 года, однако летом их стало в разы больше. Как отметил парламентарий, такие порталы создают на русском языке. Граждане РФ думают, что помогают российским военнослужащим.

Депутат подчеркнул, что подобные ресурсы нужно немедленно блокировать. Законопроект уже поддержало правительство.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!