ФСБ предупредила москвичей о мошенниках, склоняющих к переводу денег и поджогам

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В Москве и Подмосковье фиксируются случаи телефонных мошенничеств, в ходе которых злоумышленники склоняют граждан к переводу денег и поджогам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Управление ФСБ РФ по столичному региону.

"Проведенными мероприятиями установлено, что в большинстве случаев звонки осуществляются с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур", – говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенники представляются сотрудниками ФСБ России и служб безопасности банков. Звонящие используют психологические приемы убеждения, предлагают гражданам поучаствовать в оперативно-разыскных мероприятиях по поимке преступников.

"Под благовидным предлогом мошенники просят оказать помощь в изобличении с поличным преступников, для чего предлагают оформить кредит либо продать имущество и перечислить средства на защищенные банковские счета", – сообщили в ведомстве.

В управлении добавили, что, получив деньги, злоумышленники склоняют россиян к совершению поджогов объектов социальной инфраструктуры, а также автомобилей в местах массового скопления людей.

Жителей столичного региона предупредили, что сотрудники органов ФСБ не имеют права требовать от граждан перевода денег либо совершения сделок по продаже имущества.

Ранее в Банке России рассказали, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана – во время звонка они представляются сотрудниками полиции, которые якобы занимаются расследованием утечки персональных данных в одном из банков.

Аферисты обычно заявляют, что ЦБ поручил им расследовать случай с массовыми утечками данных. Мошенник просит жертву сверить его информацию с базой. Аферист спрашивает, каким человек пользуется банком, и просит назвать все цифры с карты.

До этого юрист Иван Соловьев рассказал о схеме мошенников, связанной с "инвестированием" в какие-либо проекты и инвестиционные фонды. Речь идет о создании сайта-двойника, копирующего площадку для инвестирования в популярном финансово-кредитном учреждении.

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