Россиянам рассказали о новом способе мошенников со звонком от "правоохранителя"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана – во время звонка они представляются сотрудниками полиции, которые якобы занимаются расследованием утечки персональных данных в одном из банков. Об этом сообщает Банк России в своем телеграм-канале.

Аферисты обычно заявляют, что им Центробанк поручил расследовать случай с массовыми утечками данных. Мошенник просит жертву сверить его информацию с базой. Аферист спрашивает, каким человек пользуется банком, и просит назвать все цифры с карты.

Многие злоумышленники могут даже прислать фотографию поддельного удостоверения.

"Если вы подозреваете, что вас хотят обмануть, прервите разговор. Ни работники банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают данные банковской карты", – подчеркнул Центробанк.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал о схеме мошенников, связанной с "инвестированием" в какие-либо проекты и инвестиционные фонды.

Речь идет о создании сайта-двойника, копирующего площадку для инвестирования в популярном финансово-кредитном учреждении.

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