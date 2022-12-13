Юрист предупредил россиян о мошенничестве на фоне новогодних покупок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев предупредил россиян о мошеннических схемах, которыми активно пользуются злоумышленники на фоне предновогодней суеты. Об этом пишет RT.

Эксперт призвал быть внимательнее при заказе подарков родным и близким через онлайн-магазины. Он рассказал, что некоторые ссылки могут вести на сайты мошенников.

"Также участились случаи мошенничества при реализации домашних животных, которых часто дарят на Новый год, дорогостоящей бытовой техники, часов и санкционного алкоголя", – добавил юрист.

Чтобы не стать жертвой мошенников, обязательно нужно убедиться в надежности ссылки на покупку товара, подчеркнул Соловьев. Также, по его мнению, не стоит доверять продавцу, который предлагает договориться о покупке в мессенджерах.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье фиксируются случаи телефонных мошенничеств, в ходе которых злоумышленники склоняют граждан к переводу денег и поджогам.

Мошенники представляются сотрудниками ФСБ и служб безопасности банков. Используя психологические приемы, они убеждают граждан поучаствовать в якобы оперативно-разыскных мероприятиях по поимке преступников.

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