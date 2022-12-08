В Госдуме рассказали о блокировке онлайн-ресурсов по сбору средств для ВСУ

Фото: AP/Roman Chop

В Госдуме рассказали о проекте закона, который предполагает блокировку онлайн-ресурсов по сбору средств для украинских войск. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Депутат Олег Матвейчев отметил, что сайты по сбору средств на помощь украинской армии появились еще весной 2022 года, однако летом их стало в разы больше. Как отметил парламентарий, такие порталы создают на русском языке. Граждане РФ думают, что помогают российским военнослужащим.

Кроме того, денежные средства собирают и с жителей соседних государств, добавил Матвейчев, например, Казахстана и Молдавии.

"Сайты сделаны на русском языке. Ссылки на них стали кидать по всем социальным сетям, и по запрещенным у нас в России, и по разрешенным. Люди часто путают вообще и думают, что это на нашу армию помощь", – сказал он.

Депутат подчеркнул, что подобные ресурсы нужно немедленно блокировать. Законопроект уже поддержало правительство.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о блокировке платформ по сбору средств для украинских военных. В комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ заявили, что любые призывы жертвовать деньги на противника должны блокироваться.

Глава комиссии Василий Пискарев рассказал, что в Сети можно легко найти реквизиты счетов украинских военнослужащих. Кроме того, летом в столице объявляли сборы средств для украинского фонда, поставляющего амуницию и оборудование ВСУ. Их деятельность удалось оперативно пресечь.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!