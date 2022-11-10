В России разработают проект для регулирования информбезопасности инфраструктуры СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России разрабатывают законопроект, который позволяет обеспечить регулирование для СМИ в части информационной безопасности инфраструктуры, сообщает газета "Коммерсант".

Ожидается, что в будущем появится реестр значимых СМИ, определяющий "недопустимые угрозы" и обязывающий проводить регулярные проверки защищенности сетей.

По мнению участников рынка, инициатива нужна, но есть и риск роста затрат. В частности, дополнительные расходы могут достичь десятков миллионов рублей в год.

Как сообщил один из собеседников газеты, сейчас Минцифры занимается регулированием кибербезопасности в СМИ. С появлением реестра они будут подлежать особому контролю, для них подготовят перечень недопустимых событий в области кибербезопасности.

Отмечается, что также Минцифры планирует разработать стандарты безопасности для каждого вида СМИ, включая телевидение, радио и интернет-порталы.

Ранее член Совета Федерации Александр Башкин предложил дать Роскомнадзору право самостоятельно блокировать фейковую информацию без санкций прокуратуры. По словам Башкина, необходимость предоставления РКН таких полномочий возникла именно в текущих условиях. Он пояснил, что ведомство должно иметь это право хотя бы в период острой фазы конфликта на Украине.

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