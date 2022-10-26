В Совфеде предложили дать Роскомнадзору право самому блокировать фейки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзору необходимо дать право самостоятельно блокировать фейковую информацию без санкций прокуратуры, заявил член Совета Федерации Александр Башкин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Может быть, Роскомнадзор уполномочить – почему он через прокуратуру (действует. – Прим. ред.). <...> Надо посмотреть, наделить прямой блокировкой", – сказал он.

По словам Башкина, необходимость предоставления РКН таких полномочий возникла именно в текущих условиях. Он пояснил, что ведомство должно иметь это право хотя бы в период острой фазы конфликта на Украине.

"Сейчас ценна каждая даже не минута, а секунда. Появляется фейк, его моментально нужно убрать, он бед натворит", – добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести внесудебную блокировку материалов, содержащих призыв к сбору средств для противника страны. С соответствующим предложением выступил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!