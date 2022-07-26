В ГД предложили ввести внесудебную блокировку призывов к сбору средств для противника

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В России могут ввести внесудебную блокировку материалов, содержащих призыв к сбору средств для противника страны. Об этом говорится в сообщении комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в телеграм-канале.

Уточняется, что с предложением выступил глава комитета Василий Пискарев.

"Пискарев предложил внести в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" поправку, предусматривающую возможность внесудебной блокировки публикаций с призывами к сбору средств для финансирования противника в условиях военных действий с участием РФ", – говорится в сообщении.

Сам парламентарий подчеркнул, что в подобных ситуациях должен работать механизм, аналогичный борьбе с финансированием терроризма.

Как отмечается в сообщении, законопроект уже поддержали профильные ведомства.

Ранее сообщалось, что правоохранители в Москве задержали мужчину, обвиняемого в финансировании международной террористической организации. По данным следствия, 23-летний мужчина с октября по декабрь прошлого года собирал средства и перечислял их на расчетные счета террористов, принимающих участие в боевых действиях в составе запрещенной на территории РФ организации.

Его действия квалифицируются по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

