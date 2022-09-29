В Роскомнадзоре рассказали об ответственности за утаивание информации об обработке данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Операторы организаций должны предоставлять в Роскомнадзор информацию об обработке персональных данных жителей России. Если этого не сделать, то последует административная ответственность, напомнил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер.

По его словам, операторы должны повышать прозрачность по отношению к госструктурам. Кроме того, Вагнер напомнил, что на данный момент готовится законопроект, который позволит увеличить административное наказание для тех сотрудников, которые ответственны за утечки и нарушения в области конфиденциальности личных данных.

"Речь идет о штрафах, размер которых будет зависеть от выручки всей компании за год. При рассмотрении протоколов об административном правонарушении, кроме самого факта утечки или нарушения конфиденциальности, будут приняты во внимание и другие факторы – как операторы стремились предотвратить эту утечку, что делали после выявления компрометации", – передает ТАСС его слова.

Замглавы подчеркнул, что при рассмотрении будут учитывать всю информацию. Он напомнил, что с 1 сентября введены изменения, направленные на восстановление равенства в отношениях между оператором как лицом, которое занимается обработкой личных данных, и человеком как их владельцем.

Вагнер отметил, что теперь в РФ существуют определенные требования, которые регулируют не только людей, но и договоры, проводящие подобную обработку. По мнению замглавы, решение поможет уменьшить количество случаев, когда человек находится в зависимой ситуации от оператора.

Помимо прочего, теперь новые требования распространяются и на иностранных операторов, которые занимаются данными жителей России. Граждане смогут просить удаления и уточнения той или иной информации, а также предоставления сведений о тех, кто занимается обработкой личных данных, поделился Вагнер.

"<…> Точно так же, как ранее это делали операторы, которые находятся на территории РФ. Точно так же и операторы персональных данных должны при построении отношений с зарубежными партнерами исходить из новых условий и требований", – заключил Вагнер.

Обновленный закон, который нужен для усиления защиты персональных данных, введен в РФ с 1 сентября. В Роскомнадзоре объяснили, что решение было принято из-за частых утечек личной информации жителей России.

Ранее в Минцифры предложили ввести на портале госуслуг возможность отзыва всех согласий на обработку персональных данных, которые давал гражданин. Там рассказали, что для этого в личном кабинете пользователя на портале нужно создать список всех соглашений, которые он дал, чтобы человек мог отозвать каждое из них. Кроме того, после этого действия гражданина организация также обязана удалить его данные.



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