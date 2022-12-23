Юрист предупредил россиян о телефонном мошенничестве с переводом денег на Украину

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками региональных полицейских управлений и сообщают о якобы переводе денег на Украину от их лица. Об этом сообщает RT.

По его словам, злоумышленники заявляют, что некое лицо воспользовалось личными данным гражданина и осуществило несколько переводов на территорию Украины, что, как заявляет мошенник, является "финансированием врага и влечет строгое наказание за госизмену".

"Пребывающий в шоке от такого обвинения человек, как правило, далее следует всем указаниям мошенников и в итоге теряет все средства со счета", – предупредил Соловьев.

Юрист рекомендовал сразу прекращать разговор, если собеседник представляется сотрудником полиции.

Ранее Соловьев рассказал, что телефонные мошенники пользуются похищенными хакерским путем базами данных сотовых операторов и некоторых российских банков. Он предупредил, что мошенники могут начать оскорблять и угрожать, если абонент решит пошутить над ними.

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