Xiaomi представила новые умные часы и фитнес-трекер Redmi

Фото: youtube.com/UniversXiaomi

Дочерний бренд Xiaomi – Redmi – представил умные часы Redmi Watch 3 и фитнес-трекер Redmi Band 2. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Умные часы получили 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей. Максимальная яркость экрана достигает 600 нит. В устройстве есть встроенный GPS-трекер, модуль NFC, микрофон и динамик. Кроме того, пользователям будет доступен 121 режим тренировки и свыше 200 циферблатов. Отмечается, что зарядки Redmi Watch 3 хватит на 12 дней работы.

Фитнес-трекер же имеет прямоугольный AMOLED-дисплей диагональю 1,47 дюйма. В Redmi Band 2 доступно 30 спортивных режимов, а проработать без подзарядки он сможет до 14 дней.

Оба устройства получили защиту от воды и датчики для отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови и мониторинга сна.

Redmi Watch 3 будут продавать в Китае за 499 юаней (примерно 4,9 тысячи рублей), а Redmi Band 2 – 159 юаней (около 1,5 тысячи рублей).

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