"Яндекс Карты" выпустили бета-версию с разметкой на дорогах Москвы

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Сервис "Яндекс Карты" выпустил бета-версию с детализированными дорогами в пределах московского Третьего транспортного кольца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В бета-версии видна разметка, а ширина и форма полотна соответствуют реальным пропорциям. В этой версии представлены обновленные Тверская улица, Садовое кольцо, а также участки Ленинского и Кутузовского проспектов.

"Кроме того, в бета-версии можно попробовать умный указатель маршрута. Он подскажет, с какой стороны дороги ехать, чтобы не пропустить свой поворот", – добавили в пресс-службе.

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