Минцифры заявило об интересе Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки к ИТ-продуктам РФ

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В российских ИТ-продуктах заинтересованы Ближний Восток, Латинская Америка и страны Азии. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом он подчеркнул, что доля российских производителей на отечественном ИТ-рынке увеличилась в два раза и достигла более 50 процентов. Более того, по словам министра, в некоторых отраслях компании из России вытеснили китайские.

"Рынок у нас не схлопнулся", – добавил Шадаев.

Кроме того, он отметил, что основной целью на данный момент для российской ИТ-отрасли будут базовые станции для мобильной связи и планшеты, поскольку у них пока нет зрелых аналогов в РФ. Глава ведомства акцентировал внимание на том, что в нише планшетов трудно соперничать с производителями из Китая, так как их продукция очень эффективная, технологичная и дешевая.

"Жизнь доказала, что мы должны иметь собственные производства, которые в каком-то необходимом объеме покроют наши собственные потребности", – заключил Шадаев.

Ранее Шадаев заявил, что повышение ключевой ставки до 13% годовых не затронет ИТ-компании и не отразится на нынешних мерах поддержки отрасли, таких как льготная ипотека. По его словам, на данный момент есть набор мер поддержки, который реализуется сейчас.

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