График движения поездов на МЦД-1 изменится 14, 21 и 28 января

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 14, 21 и 28 января. Как сообщается на сайте мэра Москвы, это связано со строительством станции Петровско-Разумовская Первого диаметра.

Увеличатся интервалы движения поездов, изменится перечень остановок. Расписание пригородных и городских поездов доступно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.