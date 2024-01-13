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Новости

13 января, 11:30

Транспорт

График движения поездов на МЦД-1 изменится 14, 21 и 28 января

График движения поездов на МЦД-1 изменится 14, 21 и 28 января

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Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 14, 21 и 28 января. Как сообщается на сайте мэра Москвы, это связано со строительством станции Петровско-Разумовская Первого диаметра.

Увеличатся интервалы движения поездов, изменится перечень остановок. Расписание пригородных и городских поездов доступно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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