10 января, 09:34Город
Новостройку по программе реновации начали заселять в Линейном проезде
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Тимирязевском районе начали заселять новостройку, возведенную в Линейном проезде в рамках программы реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В нее переезжают жители домов 32, корпуса 1, и 36, корпуса 2, на Дмитровском шоссе и дома 3 в Локомотивном проезде.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что с 10 января на первом этаже новостройки работает центр информирования по переселению. В нем можно получить консультации специалистов по программе реновации, а также помощь в оформлении документов.
Всего в районе в рамках программы реновации расселят 45 жилых домов. Для этого уже подобрали восемь стартовых площадок. На четырех из них новостройки передали под заселение, на двух жилые здания строятся, и еще на двух площадках для новых домов разрабатывают проекты и оформляют градостроительные документы.
Ранее два жилых корпуса начали строить по программе реновации в столичном районе Южное Тушино. Новые корпуса появятся на Окружной улице, где сейчас идет разработка котлована. Ввод корпусов в эксплуатацию намечен на 2025 год.
Также порядка 200 домов планируется демонтировать в 2024 году в Москве по программе реновации. С начала реализации программы по технологии умного сноса демонтировано порядка 340 домов.
Еще более 200 жителей Дмитровского района получили квартиры по программе реновации
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