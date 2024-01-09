Два жилых корпуса начали строить по реновации в Южном Тушине

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Два жилых корпуса начали строить по программе реновации в столичном районе Южное Тушино. Об этом сообщил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новые корпуса появятся на Окружной улице, где сейчас идет разработка котлована. Ввод корпусов в эксплуатацию намечен на 2025 год, указал Загрутдинов.

Отмечается, что корпуса будут рассчитаны на 330 квартир: 118 однокомнатных, 166 двухкомнатных, 46 трехкомнатных, еще шесть квартир адаптируют для маломобильных жильцов. Фасады зданий облицуют керамогранитными панелями, также на них установят металлические корзины для кондиционеров. Первый этаж в новостройках будет нежилой, поскольку там разместят объекты инфраструктуры, офисы и другое. На подземном уровне расположится автомобильная парковка.

В вестибюлях зданий оборудуют колясочную, кладовую для уборочного инвентаря и зону с почтовыми ящиками, также в каждом доме установят по четыре лифта. Помимо этого, новостройки будут оснащены видеонаблюдением, пожарной сигнализацией, системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Прилегающую территорию озеленят и благоустроят, во дворе поставят детскую площадку с качелями и горками, а для спортсменов сделают тренажеры, турники и брусья.

Ранее сообщалось, что в районе Хорошёво-Мнёвники начали строить дом на 207 квартир по программе реновации, в эксплуатацию его введут в 2025 году. Новое здание появится по адресу Новохорошевский проезд, владение 6/1. В новостройке расположатся 46 однокомнатных, 115 двухкомнатных и 46 трехкомнатных квартир. Два жилых пространства будут предназначены для маломобильных москвичей.

Более 4 млн кв м жилья введено в эксплуатацию по программе реновации