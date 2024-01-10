Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сбой на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро устранили. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте уточнили, что движение на ветке вводится в график.

Ранее утром сообщалось, что интервалы движения поездов временно увеличили на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии из-за человека на путях.

До этого на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии произошел сбой в движении поездов. Они не курсировали от станции "Южная" до "Серпуховской". Причиной остановки движения на серой ветке стал человек на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.