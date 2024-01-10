Интервалы движения поездов увеличили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно увеличили на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте уточнили, что причина этого – человек на путях.

До этого на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии произошел сбой в движении поездов. Они не курсировали от станции "Южная" до "Серпуховской". Причиной остановки движения на серой ветке стал человек на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Ранее на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро также были временно увеличены интервалы движения поездов. Причиной стала сумка-тележка, упавшая на пути.

