Сбой произошел в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии произошел сбой в движении поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Сообщается, что движения поездов не было от станции "Южная" до станции "Серпуховская". Причиной остановки движения на серой ветке стал человек на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В настоящий момент движение поездов восстановлено и вводится в график.

Ранее на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Причиной стала сумка-тележка, упавшая на пути. В Дептрансе призвали соблюдать правила, не подходить к краю платформы и внимательно следить за своими вещами.