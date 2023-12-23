Движение поездов на БКЛ метро осуществляется в соответствии с графиком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на Большой кольцевой линии против часовой стрелки московского метро осуществляется в соответствии с графиком. Об этом заявила пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на БКЛ увеличены из-за человека на пути.

До этого участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии метро временно закроют с 3 по 8 января 2024 года. В это время проведут работы по прокладке новой теплосети.

