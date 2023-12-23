Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 17:24

Происшествия

Интервалы движения поездов увеличены на БКЛ метро из-за человека на пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интервалы движения поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена увеличены. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"На Большой кольцевой линии (11) против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", – говорится в сообщении.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее стало известно, что с 21 декабря до 8 января на МЦД-3 будет действовать измененное расписание. Как предупредили москвичей в Дептрансе, это связано с плановыми работами. Также на одну ночь – с 22 на 23 декабря – изменят режим работы МЦД-4 диаметра.

Читайте также

происшествиятранспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика