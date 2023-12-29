На участке Таганско-Краснопресненской линии увеличивали интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте отметили, что причиной этого стала сумка-тележка, упавшая на путь. В настоящее время движение вводится в график. Пассажиров попросили соблюдать правила, не подходить к краю платформы и внимательно следить за своими вещами.

Ранее интервалы движения поездов были увеличены на Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Это произошло из-за человека на путях.

До этого на западном участке Арбатско-Покровской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Это было необходимо для проверки инфраструктуры. Затем движение начали вводить в график.