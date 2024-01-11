Расселение по программе реновации стартовало в Коптеве

Жители трех пятиэтажек на улице Генерала Рычагова в Коптеве начали переселяться в новостройку в 3-м Новомихалковском проезде. Первые новоселы уже осматривают новые квартиры.

Записаться на просмотр жилья можно через суперсервис "Переезд по программе реновации". На портале mos.ru москвичи также могут заключить договор, запланировать посещение нотариуса и загрузить все необходимые документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.