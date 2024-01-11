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Новости

11 января, 09:15

Новости

Расселение по программе реновации стартовало в Коптеве

Расселение по программе реновации стартовало в Коптеве

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

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Несколько способов записи на диспансеризацию или профосмотр доступны в Москве

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Жители трех пятиэтажек на улице Генерала Рычагова в Коптеве начали переселяться в новостройку в 3-м Новомихалковском проезде. Первые новоселы уже осматривают новые квартиры.

Записаться на просмотр жилья можно через суперсервис "Переезд по программе реновации". На портале mos.ru москвичи также могут заключить договор, запланировать посещение нотариуса и загрузить все необходимые документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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