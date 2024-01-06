Москвичам рассказали, как изменилась Тверская улица после реконструкции

После проведенной реконструкции на Тверской улице были убраны рекламные баннеры, растяжки и ларьки, а также расширены тротуары. Провести работы было решено еще в 2016 году.

Теперь Тверская улица – это органичное сочетание истории и современных технологий. Остановки для автобусов и троллейбусов оборудованы электронными табло, зарядками и точками доступа Wi-Fi. А в фонарях установлены специальные энергосберегающие лампы, которые расходуют в восемь раз меньше электричества, чем обычные.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.