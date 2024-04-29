ТАСС: главу нижегородской думы Лавричева задержали по делу о растрате

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Главу городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева задержали в рамках расследования уголовного дела, пишет ТАСС со ссылкой на полицию.

Как уточняет агентство, его обвиняют по статье о присвоении или растрате. В настоящее время с Лавричевым работают следователи.



До этого в Сети распространилась информация о том, что чиновника задержали на территории ДНР.

Ранее бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности СК РФ Александр Избенко был арестован по делу о растрате. Мужчина пытался скрыться в зоне проведения СВО.

Ему предъявили обвинение в двух эпизодах растраты вверенного имущества, которое он, по версии следствия, похитил во время расследования одного из уголовных дел.

