Обвиненный в растрате бывший следователь СКР скрывался в зоне СВО – "Коммерсант"

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Бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Следственного комитета (СК) РФ Александр Избенко, арестованный по делу о растрате, узнав о грозящем ему уголовном преследовании, скрывался в зоне проведения СВО. Об этом сообщает "Коммерсант".

По предварительным данным, Избенко написал рапорт об увольнении по выслуге лет и уехал в сентябре 2023 года. Однако у проверяющих возникли вопросы к мужчине по одному из его расследований, которое в итоге переросло в уголовное дело по обвинению в особо крупной растрате.

В связи с этим экс-полковника СК начали разыскивать сотрудники ФСБ. Перед отъездом Избенко отключил мобильный телефон. В результате его обнаружили в ДНР у родителей его гражданской супруги.

26 октября 2023 года Избенко задержали. Ему предъявили обвинение в двух эпизодах растраты вверенного имущества, которое он, по версии СК, похитил во время расследования одного из уголовных дел.

Ранее бывшая министр культуры Крыма Арина Новосельская, осужденная за взяточничество, написала заявление на службу в зоне спецоперации. Это было сделано ею три месяца назад, однако заявление до сих пор не рассмотрели.

